Exposition Aquarelle « Haute en couleur » 11 Place du 11 Novembre Reims, 15 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’association Pinceaux Passion en Champagne accueille cette année pour son exposition « Haute en couleur » deux aquarellistes ukrainiens de renommée internationale : Viktoria et Slawa PRISCHEDKO.

Le vendredi 22 septembre de 14h à 17h les artistes réaliseront tour à tour une démonstration publique d’aquarelle d’une heure environ chacune qui sera projetée sur grand écran dans la salle. Les aquarelles réalisées seront offertes au public par tirage au sort. (billet 15€)..

2023-09-15 fin : 2023-09-22 17:00:00. .

11 Place du 11 Novembre Maison Commune du Chemin Vert

Reims 51100 Marne Grand Est



The Pinceaux Passion en Champagne association welcomes two internationally renowned Ukrainian watercolorists, Viktoria and Slawa PRISCHEDKO, to this year’s « Haute en couleur » exhibition.

On Friday September 22, from 2 to 5 pm, the artists will take it in turns to give public watercolor demonstrations, each lasting around an hour, which will be projected onto a large screen in the hall. The watercolors produced will be offered to the public in a draw (ticket 15?).

La asociación Pinceaux Passion en Champagne acoge este año en su exposición « Haute en couleur » a dos acuarelistas ucranianos de renombre internacional, Viktoria y Slawa PRISCHEDKO.

El viernes 22 de septiembre, de 14.00 a 17.00 horas, los artistas se turnarán para hacer una demostración pública de acuarela, de una hora de duración cada una, que se proyectará en una gran pantalla situada en la sala. Las acuarelas realizadas se ofrecerán al público en un sorteo (entrada 15?).

Der Verein Pinceaux Passion en Champagne empfängt in diesem Jahr für seine Ausstellung « Haute en couleur » zwei international bekannte ukrainische Aquarellisten: Viktoria und Slawa PRISCHEDKO.

Am Freitag, den 22. September von 14.00 bis 17.00 Uhr werden die Künstler abwechselnd eine öffentliche Aquarellvorführung von jeweils etwa einer Stunde Dauer durchführen, die auf eine große Leinwand im Saal projiziert wird. Die Aquarelle werden unter den Zuschauern verlost (Los 15?).

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de tourisme du Grand Reims