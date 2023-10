FINALE INTERNATIONALE DU TROPHÉE MASTERS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse, 22 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le Trophée Master se classe parmi les meilleures compétitions internationales de danse Hip Hop..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. 20 EUR.

11 Place Dominique-Martin Dupuy HALLE AUX GRAINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The Trophée Master ranks among the top international Hip Hop dance competitions.

El Trophée Master figura entre las mejores competiciones internacionales de danza Hip Hop.

Die Master Trophy zählt zu den besten internationalen Hip-Hop-Tanzwettbewerben.

Mise à jour le 2023-10-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE