EARL Godefroy – La Dinde Rouge des Ardennes 11, Place des Marronniers Renneville, 12 juillet 2023, Renneville.

Renneville,Ardennes

C’est le met idéal pour vos repas de fêtes de fin d’années.Cette race ancienne a été relancée en 1985 par Jean-Michel Devresse, et est fortement appréciée pour la qualité de sa chair et ses cuisses épaisses qui la distingue des autres races.Elle est aujourd’hui de nouveau présente sur nos tables grâce au travail d’une douzaine d’éleveurs regroupés en association. Détails : – Terrines à base de dinde rouge- Plats cuisinés (rillettes, terrines, mousses) – Dinde rouge prête à cuire pour les fêtes Participation aux marchés des Producteurs de Pays à :- Harcy : le dernier vendredi du mois- Givet : le 1er samedi du mois pair en avril, juin, juillet, août, octobre et décembre. – Charleville : drive fermier des Ardennes Ouvert le samedi matin, de 9h à 12h (et les autres jours sur rendez-vous) – Drive fermier – produits disponibles à l’Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises à Launois-sur-Vence.

11, Place des Marronniers

Renneville 08220 Ardennes Grand Est



This old breed was revived in 1985 by Jean-Michel Devresse, and is highly appreciated for the quality of its meat and its thick legs which distinguish it from other breeds. It is now back on our tables thanks to the work of a dozen breeders grouped in an association. Details: – Terrines based on red turkey – Prepared dishes (rillettes, terrines, mousses) – Red turkey ready to cook for the holidays Participation in the markets of the Producers of Country in: – Harcy: the last Friday of the month – Givet: the 1st Saturday of the month even in April, June, July, August, October and December. – Charleville: Ardennes Farmers’ Drive Open Saturday mornings, from 9am to 12pm (and other days by appointment) – Farmers’ Drive – products available at the Crêtes Préardennaises Tourist Office in Launois-sur-Vence

Esta antigua raza, recuperada en 1985 por Jean-Michel Devresse, es muy apreciada por la calidad de su carne y por sus gruesas patas, que la distinguen de otras razas, y ha vuelto a nuestras mesas gracias al trabajo de una docena de criadores agrupados en una asociación. Detalles: – Terrinas a base de pavo rojo – Platos preparados (rillettes, terrinas, mousses) – Pavo rojo listo para cocinar para las fiestas Participación en los mercados de Productores del País en: – Harcy: el último viernes del mes – Givet: el primer sábado del mes incluso en abril, junio, julio, agosto, octubre y diciembre. – Charleville: Paseo de los Agricultores de las Ardenas Abierto los sábados por la mañana, de 9 a 12 horas (y otros días con cita previa) – Paseo de los Agricultores – productos disponibles en la Oficina de Turismo de Crêtes Préardennaises en Launois-sur-Vence

Diese alte Rasse wurde 1985 von Jean-Michel Devresse wiederbelebt und wird wegen der Qualität ihres Fleisches und ihrer dicken Schenkel, die sie von anderen Rassen unterscheidet, sehr geschätzt. Dank der Arbeit von einem Dutzend Züchtern, die sich in einem Verein zusammengeschlossen haben, ist sie heute wieder auf unseren Tischen präsent. Details: – Terrinen aus rotem Truthahn- Fertiggerichte (Rillettes, Terrinen, Mousse) – Kochfertiger roter Truthahn für die Feiertage Teilnahme an den Märkten der « Producteurs de Pays » in:- Harcy: am letzten Freitag des Monats- Givet: am 1. Samstag des Monats gerade in den Monaten April, Juni, Juli, August, Oktober und Dezember. – Charleville: drive fermier des Ardennes Samstagvormittag von 9 bis 12 Uhr geöffnet (und an anderen Tagen nach Vereinbarung) – Drive fermier – Produkte erhältlich beim Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises in Launois-sur-Vence

