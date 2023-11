Doudou et Continette – « Toc, Toc, Toc, qui est là? » 11 Place de la Mairie Vendays-Montalivet, 7 décembre 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

La médiathèque vous propose une collation matinale accompagnée d’un »tout-petit »moment d’éveil où les histoires, les comptines et les jeux de doigts se mêlent et s’entremêlent pour mieux se découvrir..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 12:00:00. .

11 Place de la Mairie Médiathèque

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The media library offers a morning snack accompanied by a « toddler » moment of awakening where stories, nursery rhymes and finger games are mixed and mingled to better discover each other.

La mediateca le ofrece una merienda matinal acompañada de un momento de despertar « infantil » en el que se mezclan cuentos, rimas y juegos de dedos para descubrirse mejor.

Die Mediathek bietet Ihnen einen morgendlichen Imbiss mit einer « Kleinkinderstunde » an, in der Geschichten, Reime und Fingerspiele miteinander verschmelzen, um sich besser zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Vendays-Montalivet