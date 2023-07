Exposition Monde d’aujourd’hui 11 Place de la Mairie Vendays-Montalivet, 7 août 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Peinture et reflet d’une société par Émilie LOPEZ – Rencontre avec l’artiste Mardi 8 août à 10h30.

2023-08-07 fin : 2023-08-24 . .

11 Place de la Mairie Médiathèque

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Painting and the reflection of a society by Émilie LOPEZ – Meeting with the artist Tuesday, August 8 at 10:30 a.m

La pintura y el reflejo de una sociedad por Émilie LOPEZ – Encuentro con la artista Martes 8 de agosto a las 10h30

Malerei und Spiegelbild einer Gesellschaft von Émilie LOPEZ – Treffen mit der Künstlerin Dienstag, 8. August, 10.30 Uhr

