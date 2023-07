Partir en livre: liberté en fresque 11 Place de la Mairie Vendays-Montalivet Catégories d’Évènement: Gironde

Vendays-Montalivet Partir en livre: liberté en fresque 11 Place de la Mairie Vendays-Montalivet, 19 juillet 2023, Vendays-Montalivet. Vendays-Montalivet,Gironde Histoire interactive avec Camille Plantanida – Inscription obligatoire.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

11 Place de la Mairie Médiathèque

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Interactive story with Camille Plantanida – Registration required Cuento interactivo con Camille Plantanida – Inscripción obligatoria Interaktive Geschichte mit Camille Plantanida – Anmeldung erforderlich Mise à jour le 2023-07-10 par OT Vendays-Montalivet Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Vendays-Montalivet Autres Lieu 11 Place de la Mairie Adresse 11 Place de la Mairie Médiathèque Ville Vendays-Montalivet Departement Gironde Lieu Ville 11 Place de la Mairie Vendays-Montalivet

11 Place de la Mairie Vendays-Montalivet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendays-montalivet/