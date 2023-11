Les Nuits du Cinéma au Ventoux 11 place Cardinal Maury Valréas, 18 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Le festival présentera en avant-première le film « Jour d’Éclipse », entièrement tourné dans le Ventoux. A cette occasion le public rencontrera, les principaux protagonistes du film : comédiens, musiciens, techniciens….

2023-11-18 20:30:00

11 place Cardinal Maury Le Rex

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The festival will present a preview of the film « Jour d’Éclipse », shot entirely in the Ventoux. On this occasion, the public will meet the film’s main protagonists: actors, musicians, technicians…

El festival preestrenará la película « Jour d’Éclipse », rodada íntegramente en el Ventoux. En esta ocasión, el público conocerá a los principales protagonistas de la película: actores, músicos, técnicos…

Das Festival zeigt die Vorpremiere des Films « Jour d’Éclipse », der vollständig im Ventoux-Gebirge gedreht wurde. Bei dieser Gelegenheit wird das Publikum die Hauptprotagonisten des Films kennenlernen: Schauspieler, Musiker, Techniker…

