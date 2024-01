Paul Rumsey « Post-Apocalypse au fusain » 11 Place Aux Huiles Marseille 1er Arrondissement, dimanche 26 novembre 2023.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-26 14:00:00

fin : 2024-01-31 18:00:00

Exposition d’oeuvres de Rumsey

« Paul Rumsey, qui unit la vie sombre qui s’éteint aux affres des blancheurs fragiles et des transparences qui sauvent. Il y a du démiurge, un monde s’étouffe, se débat et meurt, un autre surgit, s’arrache aux ténèbres, et s’élève, fût-ce en difficulté, vers les lumières délivrées. L’univers est un fardeau sans limite, terrifiant et silencieux. Récalcitrant jusqu’à la trame d’un insondable dessin, Paul Rumsey creuse des trous dans l’abîme. Chaque œuvre ose une demeure ».



Christian Noorbergen

11 Place Aux Huiles Galerie Béatrice Soulié

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



