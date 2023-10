Grand loto de l’ESU 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence, 4 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

De nombreux lots à gagner, restez connectés nous vous informerons des lots au fur et à mesure du temps…

Buvette et restauration sur place..

2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 . .

11 passage René Coty Salle de l’Allet

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Lots of prizes to be won. Stay tuned, we’ll let you know about the prizes as they become available…

Refreshments and snacks on site.

Muchos premios para ganar, permanezca atento y le informaremos de los premios a medida que estén disponibles…

Refrescos y comida in situ.

Es gibt viele Preise zu gewinnen, bleiben Sie dran, wir werden Sie über die Preise im Laufe der Zeit informieren…

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-21 par Valence Romans Tourisme