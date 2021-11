Suippes Suippes Marne, Suippes 11 novembre Suippes Suippes Catégories d’évènement: Marne

Suippes

11 novembre Suippes, 11 novembre 2021, Suippes. 11 novembre Suippes

2021-11-11 10:00:00 – 2021-11-11 18:00:00

Suippes Marne Suippes A l’occasion de la commémoration de l’Armistice, le Centre d’Interprétation ouvre ses portes gratuitement et vous propose une programmation spéciale : > Visite libre du Centre d’Interprétation de 10h à 18h. > Exposition temporaire « Le retour du soldat »

Si le 11 novembre 1918 sonne comme la fin des combats, cette date n’est pas pour autant synonyme de retour à la vie d’avant. Pour le poilu, le chemin est encore long avant la démobilisation. Le retour à la vie quotidienne ne sera pas facile. Pour les familles endeuillées s’annonce une longue période d’incertitude concernant la restitution ou la recherche des corps des disparus. > Atelier créatif pour les enfants “Nénette et Rintintin” (toute la journée)

Nénette et Rintintin sont deux personnages, imaginés par le célèbre dessinateur Francisque Poulbot en 1913. Représentés sous formes de figurines en laine, Nénette et Rintintin portent les surnoms de leur créateur et de sa femme. Pendant la Première Guerre Mondiale, les deux figurines vont devenir des porte-bonheurs que les familles envoyaient aux soldats. Ces derniers les conservaient précieusement avec eux pendant les combats pour se protéger. A l’occasion de cet atelier, les enfants découvriront la symbolique de ces personnages et réaliseront eux-mêmes leurs Nénette et Rintintin en laine. contact@marne14-18.fr +33 3 26 68 24 09 http://www.marne14-18.fr/ Suippes

Catégories d'évènement: Marne, Suippes