11 novembre 2021 Place de la mairie, 11 novembre 2021, Villiers-en-Lieu.

Place de la mairie, le jeudi 11 novembre à 10:00

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15, met provisoirement fin aux combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), reconnaîssant de facto la victoire des Alliés et la défaite de l’Allemagne, mais il ne s’agit pas d’une capitulation au sens propre, cet armistice étant prévu pour durer 33 jours, puis il a ensuite été renouvelé. Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures entraînant dans l’ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons, et annonçant la fin d’une guerre qui a fait pour l’ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d’invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les représentants allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d’état-major du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. La guerre est terminée officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles. _Source wikipédia_

Entrée libre

Cérémonie d’hommage

