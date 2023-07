Atelier Nature sur le thème du bois 11, Le Bourg Pageas, 18 juillet 2023, Pageas.

Pageas,Haute-Vienne

A travers une déambulation botanique sur le sentier musical de Pageas, partez à la (re)découverte des arbres. Places limitées. Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de l’animation avant 17h. Rendez-vous à 15h sur l’aire de camping-car de Pageas..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 17:00:00. EUR.

11, Le Bourg

Pageas 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take a botanical stroll along the Pageas music trail to (re)discover trees. Places limited. Reservations required on the Tourist Office website by 5pm at the latest the day before the event. Meet at 3pm at the Pageas caravan park.

Dé un paseo botánico por el sendero musical de Pageas y (re)descubra los árboles. Plazas limitadas. Hay que reservarlas en el sitio web de la Oficina de Turismo a más tardar a las 17.00 h del día anterior. Encuentro a las 15:00 h en el aparcamiento de caravanas de Pageas.

Durch eine botanische Wanderung auf dem Musikpfad von Pageas gehen Sie auf die (Wieder-)Entdeckung der Bäume. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Reservierung auf der Website des Fremdenverkehrsamtes bis spätestens 17 Uhr am Vortag der Animation erforderlich. Treffpunkt um 15 Uhr auf dem Wohnmobilstellplatz von Pageas.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus