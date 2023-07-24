Planetfolk à Camiran 11 le bourg Camiran
Planetfolk à Camiran 11 le bourg Camiran, 24 juillet 2023, Camiran.
Camiran,Gironde
Spectacle Planetfolk, danses folkloriques Ukraine, Irlande et Espagne
Entrée Gratuite.
2023-07-24 fin : 2023-07-24 . EUR.
11 le bourg
Camiran 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Planetfolk show, folk dances from Ukraine, Ireland and Spain
Free admission
Espectáculo Planetfolk, danzas folclóricas de Ucrania, Irlanda y España
Entrada gratuita
Planetfolk-Show, Folkloretänze aus der Ukraine, Irland und Spanien
Kostenloser Eintritt
Mise à jour le 2023-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers