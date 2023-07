Ferme Equestre de la Croix Colas – Balades à cheval 11 la croix colas Signy-le-Petit, 12 juillet 2023, Signy-le-Petit.

Signy-le-Petit,Ardennes

Jeux découvre la ferme en famille Balades à cheval à partir d’1/2h, 1h, 1h30 ou 2h, dans les bois autour des étangs de la forêt de Signy-le-Petit. Balades accessibles aux débutants et confirmés s à partir de 7 ans , chevaux très calmes et dociles. Encadrée par une monitrice diplômée d’état. Ouvert toute l’année sur réservation..

11 la croix colas

Signy-le-Petit 08380 Ardennes Grand Est



Games discover the farm with the family Horse riding from 1/2h, 1h, 1h30 or 2h, in the woods around the ponds of the forest of Signy-le-Petit. Rides accessible to beginners and experienced riders from 7 years old, very calm and docile horses. Supervised by a qualified instructor. Open all year round by reservation.

Juegos para descubrir la granja en familia Paseos a caballo de 1/2h, 1h, 1h30 o 2h, en los bosques alrededor de los estanques del bosque de Signy-le-Petit. Los paseos son accesibles para principiantes y jinetes experimentados a partir de 7 años, caballos muy tranquilos y dóciles. Supervisado por un instructor calificado por el estado. Abierto todo el año previa reserva.

Jeux découvre la ferme en famille Ausritte ab 1/2 Std., 1 Std., 1,5 Std. oder 2 Std. in den Wäldern rund um die Teiche im Wald von Signy-le-Petit. Ausritte für Anfänger und Fortgeschrittene ab 7 Jahren, sehr ruhige und fügsame Pferde. Betreuung durch eine staatlich geprüfte Reitlehrerin. Das ganze Jahr über auf Reservierung geöffnet.

