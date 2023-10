CONCERT – ENSEMBLE TRIPTYQUE 11 Imp. de Mauvezin Sillegny, 29 octobre 2023, Sillegny.

Sillegny,Moselle

Constitué d’une soprano, Agathe Zenier,

D’une flûte traversière Aline Kenk,

Et d’une contrebasse Nicolas Marty,

Cette formation inédite vous invite à redécouvrir

Un répertoire musical riche et varié.. Tout public

Dimanche 2023-10-29 15:00:00 fin : 2023-10-29 . .

11 Imp. de Mauvezin ÉGLISE SAINT-MARTIN

Sillegny 57420 Moselle Grand Est



Soprano Agathe Zenier,

Flute Aline Kenk,

And double bass Nicolas Marty,

This original group invites you to rediscover

A rich and varied musical repertoire.

Formado por una soprano, Agathe Zenier,

Flauta Aline Kenk,

Y contrabajo Nicolas Marty,

Este original grupo le invita a redescubrir

Un repertorio musical rico y variado.

Bestehend aus einer Sopranistin, Agathe Zenier,

Einer Querflöte Aline Kenk,

Und einem Kontrabass Nicolas Marty,

Diese neuartige Formation lädt Sie dazu ein, Folgendes neu zu entdecken

Ein reiches und vielfältiges musikalisches Repertoire

Mise à jour le 2023-10-16 par AGENCE INSPIRE METZ