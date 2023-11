ATELIER FABRICATION DE SAPIN DE NOËL EN BOIS DE RÉCUP’ 11 Grande Rue Préfailles, 9 décembre 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Envie de créer un sapin de Noël original et unique dans une démarche écologique ?.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

11 Grande Rue La Remise à Patache

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Want to create an original and unique Christmas tree in an environmentally-friendly way?

¿Quiere crear un árbol de Navidad original y único de forma respetuosa con el medio ambiente?

Haben Sie Lust, einen originellen und einzigartigen Weihnachtsbaum in einem ökologischen Ansatz zu gestalten?

