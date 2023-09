FESTIVAL – 12 000 SIGNES 11 Grande Rue Nancy, 19 novembre 2023, Nancy.

Le LEM vous invite à la clôture de la 4e édition du festival dédié à la nouvelle « 12 000 signes » le dimanche 19 novembre à partir de 15h.

Organisé par la compagnie de théâtre Les fruits du Hasard et l’association littéraire 3Patttes à 1Canard, l’évènement entièrement dédié à la nouvelle, « 12 000 signes », revient pour sa 4e édition. A nouveau, le LEM en est partenaire et vous invite à la clôture de la semaine de festival, autour d’histoires de papilles et autres grignotages sucrés.

Entrée libre – dans la limite des places disponibles

Dimanche 2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 16:30:00. 0 EUR.

11 Grande Rue

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The LEM invites you to the closing of the 4th edition of the « 12,000 Signs » short story festival on Sunday November 19 from 3pm.

Organized by the theater company Les fruits du Hasard and the literary association 3Patttes à 1Canard, the event entirely dedicated to the short story, « 12,000 signs », is back for its 4th edition. Once again, the LEM is a partner, inviting you to the closing ceremony of the week-long festival, with stories of taste buds and other sweet nibbles.

Free admission – subject to availability

More info on the LEM website

El LEM le invita a la clausura de la 4ª edición del festival de cuentos « 12.000 señales », el domingo 19 de noviembre a partir de las 15.00 horas.

Organizado por la compañía de teatro Les fruits du Hasard y la asociación literaria 3Patttes à 1Canard, el evento dedicado íntegramente al relato corto, « 12.000 signos », vuelve en su 4ª edición. Una vez más, el LEM es socio y le invita a la ceremonia de clausura de la semana del festival, en la que se degustarán sabrosas historias y dulces aperitivos.

Entrada gratuita – sujeta a disponibilidad

Más información en la web del LEM

Die LEM lädt Sie am Sonntag, den 19. November ab 15 Uhr zum Abschluss der vierten Ausgabe des Festivals ein, das der Kurzgeschichte « 12 000 Zeichen » gewidmet ist.

Das von der Theatergruppe Les fruits du Hasard und der literarischen Vereinigung 3Patttes à 1Canard organisierte Kurzgeschichtenfestival « 12 000 Zeichen » geht in die vierte Runde. Die LEM ist wieder Partner und lädt Sie zum Abschluss der Festivalwoche zu Geschichten über den Geschmackssinn und andere süße Knabbereien ein.

Freier Eintritt – im Rahmen der verfügbaren Plätze

Weitere Informationen auf der LEM-Website

