CONVERSATION MUSICALE – LA POÉSIE, LA MUSIQUE ET LES FEMMES AVEC LAURA CAHEN ET NJP 11 Grande Rue Nancy, 15 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

En écho à son concert « Laura Cahen invite des filles » à Poirel, l’artiste et ses invitées nous donnent rendez-vous au LEM pour une conversation musicale autour de leurs rapports à la musique et à la poésie en tant que femmes artistes. En partenariat avec NJP et l’INA, des archives sélectionnées par les artistes étayeront et illustreront la discussion.

Entrée libre – dans la limite des places disponibles

Plus d’infos sur le site internet du LEM. Tout public

Dimanche 2023-10-15 11:00:00 fin : 2023-10-15 12:30:00. 0 EUR.

11 Grande Rue

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Echoing her « Laura Cahen invite des filles » concert at Poirel, the artist and her guests invite us to the LEM for a musical conversation about their relationship to music and poetry as women artists. In partnership with NJP and INA, archives selected by the artists will support and illustrate the discussion.

Free admission – subject to availability

Further information on the LEM website

Haciéndose eco de su concierto « Laura Cahen invite des filles » en Poirel, la artista y sus invitadas nos invitan al LEM a una conversación musical sobre su relación con la música y la poesía como mujeres artistas. En colaboración con el NJP y el INA, los archivos seleccionados por las artistas apoyarán e ilustrarán el debate.

Entrada gratuita – sujeta a disponibilidad

Más información en la página web del LEM

Als Echo auf ihr Konzert « Laura Cahen invite des filles » in Poirel laden die Künstlerin und ihre Gäste uns im LEM zu einem musikalischen Gespräch über ihre Beziehung zur Musik und zur Poesie als Künstlerinnen ein. In Zusammenarbeit mit NJP und INA wird von den Künstlerinnen ausgewähltes Archivmaterial die Diskussion untermauern und illustrieren.

Freier Eintritt – im Rahmen der verfügbaren Plätze

Weitere Informationen auf der LEM-Website

Mise à jour le 2023-09-16 par DESTINATION NANCY