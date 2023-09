COMPAGNIE MÉLOCOTÒN – MOLLY 11 Grande Rue Nancy, 6 octobre 2023, Nancy.

A l’issue de sa semaine de résidence au LEM, la Cie nancéenne Mélocotõn présente une étape de travail de sa nouvelle création artistique « Molly ».

C’est l’histoire de Molly, une femme grandeur nature faite de terre et de textile qui prend forme en direct au fil du spectacle. Mais c’est surtout l’histoire d’une femme qui se dévoile à mesure que des monologues avec d’autres protagonistes se succèdent. Ces mots se font le portrait en creux de Molly, dont l’identité se construit et se déconstruit en même temps que son corps prend forme sous les mains de Géraldine Milanese, les mots des acteur.ice.s, la musique jouée en instantanée et les yeux des spectateurs.

C’est surtout l’histoire de nous tou.te.s, aux prises avec la liberté, l’entrave, l’attachement et la solitude. La compagnie dresse le portrait d’une femme qui se fait archétype en décortiquant ses relations, reflets de sa relation avec elle-même. Un spectacle où le corps et le mouvement deviennent paroles et lèvent le voile sur un implicite que les mots peinent parfois à cerner.

Entrée libre – réservation conseillée sur le site internet du LEM. Tout public

Vendredi 2023-10-06 15:00:00 fin : 2023-10-06 16:30:00. 0 EUR.

At the end of their week-long residency at the LEM, Nancy’s Mélocotõn company presents a working stage of their new artistic creation « Molly ».

This is the story of Molly, a life-size woman made of clay and textile, who takes shape live as the show unfolds. But above all, it’s the story of a woman who reveals herself as monologues with other protagonists follow. These words become a portrait of Molly, whose identity is constructed and deconstructed as her body takes shape under the hands of Géraldine Milanese, the words of the actors, the instantaneous music and the eyes of the audience.

Above all, it’s the story of all of us, struggling with freedom, restraint, attachment and solitude. The company paints a portrait of a woman who becomes an archetype, dissecting her relationships as reflections of her relationship with herself. A show in which body and movement become words, lifting the veil on an implicit that words sometimes struggle to define.

Free admission – booking recommended on the LEM website

Al término de su semana de residencia en el LEM, la compañía Mélocotõn de Nancy presenta una fase de trabajo de su nueva creación artística « Molly ».

Es la historia de Molly, una mujer de tamaño natural hecha de arcilla y tela que va tomando forma en directo a medida que se desarrolla el espectáculo. Pero es sobre todo la historia de una mujer que se revela a sí misma a medida que se suceden los monólogos con otros protagonistas. Estas palabras se convierten en un retrato de Molly, cuya identidad se construye y deconstruye a medida que su cuerpo va tomando forma bajo las manos de Géraldine Milanese, las palabras de los actores, la música que suena instantáneamente y los ojos del público.

Por encima de todo, es la historia de todos nosotros, que luchamos con la libertad, la contención, el apego y la soledad. La compañía traza el retrato de una mujer que se convierte en arquetipo al examinar sus relaciones, reflejo de su relación consigo misma. Un espectáculo en el que el cuerpo y el movimiento se convierten en palabras, levantando el velo sobre un significado implícito que las palabras a veces tienen dificultades para captar.

Entrada gratuita – se recomienda reservar en la web del LEM

Am Ende ihres einwöchigen Aufenthalts im LEM präsentiert die Cie nancéenne Mélocotõn eine Arbeitsphase ihrer neuen künstlerischen Kreation « Molly ».

Es ist die Geschichte von Molly, einer lebensgroßen Frau aus Erde und Textilien, die im Laufe des Stücks live Gestalt annimmt. Vor allem aber ist es die Geschichte einer Frau, die sich in Monologen mit anderen Protagonisten entfaltet. Diese Worte werden zu einem Porträt von Molly, deren Identität sich aufbaut und dekonstruiert, während ihr Körper unter den Händen von Géraldine Milanese, den Worten der SchauspielerInnen, der Musik und den Augen der ZuschauerInnen Gestalt annimmt.

Es ist vor allem die Geschichte von uns allen, die wir mit Freiheit, Fesselung, Bindung und Einsamkeit zu kämpfen haben. Das Ensemble zeichnet das Porträt einer Frau, die zum Archetyp wird, indem es ihre Beziehungen analysiert, die ihre Beziehung zu sich selbst widerspiegeln. Ein Stück, in dem der Körper und die Bewegung zu Worten werden und den Schleier über einer impliziten Sprache lüften, die Worte manchmal nur schwer erfassen können.

Freier Eintritt – Reservierung auf der LEM-Website empfohlen

