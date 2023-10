Halloween Party 11 Grande rue Le Blanc, 31 octobre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Les Amis du Blanc vous propose une « Halloween Party » au cœur du musée « hanté ».. Familles

Mardi 2023-10-31 17:30:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

11 Grande rue

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Les Amis du Blanc invites you to a « Halloween Party » in the heart of the « haunted » museum.

Los Amigos de Le Blanc le invitan a una Fiesta de Halloween en el corazón del museo « embrujado ».

Die Amis du Blanc laden Sie zu einer « Halloween-Party » im Herzen des « spukenden » Museums ein.

Mise à jour le 2023-10-26 par Destination Brenne