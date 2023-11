Atelier origami « Noël » 11 Grande rue Colleville-Montgomery, 27 décembre 2023, Colleville-Montgomery.

Colleville-Montgomery,Calvados

Venez réaliser vos propres décos de Noël en origami : étoiles, guirlandes lumineuses, enveloppes-surprises, guirlandes d’étoiles….

2023-12-27 14:30:00 fin : 2023-12-27 17:30:00. .

11 Grande rue Médiathèque

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie



Come and make your own origami Christmas decorations: stars, garlands of lights, surprise envelopes, garlands of stars?

Ven a hacer tus propios adornos navideños de origami: estrellas, guirnaldas de luces, sobres sorpresa, guirnaldas de estrellas..

Basteln Sie Ihre eigene Weihnachtsdekoration aus Origami: Sterne, Lichterketten, Überraschungsumschläge, Sternengirlanden?

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Caen la Mer