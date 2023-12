Votre menu de la Saint-Sylvestre à l’Agapé 11 Faubourg Saint-Michel 44350 Guerande Guérande, 31 décembre 2023, Guérande.

Votre menu de la Saint-Sylvestre :

1 coupe de champagne George Vesselle

Mise en bouche

Sablé noisette / foie gras de canard / topinambours

Noix de Saint-Jacques poêlées / Nage coco-citronnelle / légumes croquants

Filet de canette / panais / jus au poivre sauvage

Tomme de brebis / Confit abricot-lavande

Chocolat blanc / mangue / citron-vert

Menu à 95€ par personne.

