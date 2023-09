Faubourg 26 – Dans la peau d’Amalia Kuntz 11 Faubourg du Temple Saillans, 10 novembre 2023, Saillans.

Personne ne peut se souvenir d’Amalia Kuntz car ce personnage de chanteuse yiddish n’a jamais existé. Mais parmi les innombrables étoiles de Broadway beaucoup furent, chacune à leur manière, autant d’Amalia Kuntz. Un spectacle original et surprenant !.

2023-11-10 20:30:00

11 Faubourg du Temple Faubourg 26

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



No one can remember Amalia Kuntz, because this Yiddish singer character never existed. But many of the countless Broadway stars were, each in their own way, as much Amalia Kuntz. An original and surprising show!

Nadie recuerda a Amalia Kuntz porque este personaje de cantante yiddish nunca existió. Pero muchas de las innumerables estrellas de Broadway lo fueron, cada una a su manera, tanto como Amalia Kuntz. ¡Un espectáculo original y sorprendente!

Niemand kann sich an Amalia Kuntz erinnern, denn diese Figur einer jiddischen Sängerin hat es nie gegeben. Aber unter den unzähligen Stars des Broadway waren viele, jeder auf seine Weise, genauso wie Amalia Kuntz. Eine originelle und überraschende Aufführung!

