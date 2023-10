Rendez-vous Fabrique – Locomotive 11 Faubourg du Temple Saillans, 5 novembre 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Pour soutenir le projet du tiers-lieu « La Locomotive » qui ouvrira à la gare de Saillans en 2024, les co-worker de « La Fabrique » diffuseront quelques unes de leurs créations sonores, leurs courts et longs métrages, le Slameur Arthur Ribo sera leur invité !.

2023-11-05 11:00:00 fin : 2023-11-05 00:00:00. .

11 Faubourg du Temple Temple de Saillans

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To support the « La Locomotive » project, which will open at the Saillans train station in 2024, the co-workers of « La Fabrique » will be broadcasting some of their sound creations, their short and feature films, and Slammer Arthur Ribo will be their guest!

Para apoyar el proyecto « La Locomotora », que abrirá sus puertas en la estación de Saillans en 2024, los colaboradores de « La Fabrique » presentarán algunas de sus creaciones sonoras, cortometrajes y largometrajes. El Slammer Arthur Ribo será su invitado!

Um das Projekt des Drittortes « La Locomotive » zu unterstützen, das 2024 am Bahnhof von Saillans eröffnet werden soll, werden die Co-Worker von « La Fabrique » einige ihrer Tonkreationen, Kurz- und Langfilme zeigen, der Slammer Arthur Ribo wird ihr Gast sein!

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans