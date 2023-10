Les Potes Au Feu « Simplement imprO » 11 Faubourg du Temple Saillans, 28 octobre 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Rendez-vous à Saillans avec la troupe d’improvisation théâtrale « Les Potes Au Feu ». Un thème pour des centaines d’histoires !.

2023-10-28 20:30:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

11 Faubourg du Temple Théâtre du Temple

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Rendezvous in Saillans with the improvisational theater troupe « Les Potes Au Feu ». One theme for hundreds of stories!

Cita en Saillans con la compañía de improvisación teatral « Les Potes Au Feu ». Un tema para cientos de historias

Treffen Sie sich in Saillans mit der Improvisationstheatergruppe « Les Potes Au Feu ». Ein Thema für Hunderte von Geschichten!

