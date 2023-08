La fin du monde est pour dimanche 11, Faubourg du Temple Saillans, 13 octobre 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Texte : François Morel

Mise en scène: Celine Barbarin

Avec: Adrien Ciambarella et Jean Claude Viou

Création lumiere et régie : Olivier Richard.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

11, Faubourg du Temple Faubourg 26

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Text: François Morel

Director: Celine Barbarin

With: Adrien Ciambarella and Jean Claude Viou

Lighting design and stage management: Olivier Richard

Texto: François Morel

Dirección: Celine Barbarin

Con: Adrien Ciambarella y Jean Claude Viou

Iluminación y escenografía: Olivier Richard

Text: François Morel

Regie: Celine Barbarin

Mit: Adrien Ciambarella und Jean Claude Viou

Lichtgestaltung und Regie: Olivier Richard

