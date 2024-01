SALON DES CURES THERMALES & THALASSO 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse, vendredi 2 février 2024.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 10:00:00

fin : 2024-02-03 18:00:00

Ne manquez pas ce rendez-vous dédié au soin et au bien-être ! Les acteurs majeurs du thermalisme et de la thalassothérapie se réunissent et vous dévoilent les dernières nouveautés en matière de soin et de santé.

Depuis 2014 Sud Ouest Events n’a eu pour seule ambition : proposer le salon qui permet de préserver le capital santé et d’améliorer le confort de vie.

Que vous cherchiez un séjour magique aux pouvoirs thérapeutiques, un week-end cocooning pour vous déplisser comme une crevette, ou même une expérience « beauté et soins » digne des dieux de l’Olympe, le Salon des Thalasso et Cures Thermales va vous balader à travers des régions de France remplies de santé, de bien-être et de métamorphose.

Venez rencontrer des Thalasso de Bretagne, Cotes Basques ou méditerranéennes, les cures thermales d’Aquitaine, Bourgogne/ Franche Comté, Occitanie ou encore Auvergne Rhône-Alpes. ! Autant dire que les sources sont multiples et le délice infini. Vous aurez la chance de découvrir d’autres soins contemporains (détox, burn-out, sommeil…), toutes les nouvelles tendances à faire valser vos chakras, ainsi que des formules dans l’air du temps (mini-cures, cures nocturnes…).

11 Esplanade Compans-Caffarelli CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



