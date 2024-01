11 ème Salon des écrivains Chéniers, dimanche 17 novembre 2024.

11 ème Salon des écrivains Chéniers Creuse

Participez au 11 ème salon des écrivains avec des animations, ateliers lecture, rencontre et dialogue avec le public.

Rens 06 25 46 65 93.

Espace Culture et Loisirs

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine cfcheniers@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-17 10:00:00

fin : 2024-11-17 17:00:00



