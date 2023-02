11 EME RENCONTRE DE DANSE ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS ITTEVILLE Catégories d’Évènement: Essonne

Itteville

11 EME RENCONTRE DE DANSE ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS, 11 mars 2023, ITTEVILLE. 11 EME RENCONTRE DE DANSE ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros. MAIRIE D’ITTEVILLE présente ce spectacle Gratuit pour les moins de 3 an(s) Cette 11ème rencontre de danse, réalisée par le service culturel en partenariat avec l’association Danc’itt réunira de nombreuses compagnies, collectifs, danseurs et danseuses de l’Essonne. Votre billet est ici ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS ITTEVILLE 1 Rue des Grives Essonne MAIRIE D’ITTEVILLE présente ce spectacle Gratuit pour les moins de 3 an(s) Cette 11ème rencontre de danse, réalisée par le service culturel en partenariat avec l’association Danc’itt réunira de nombreuses compagnies, collectifs, danseurs et danseuses de l’Essonne. .10.0 EUR10.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Itteville Autres Lieu ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS Adresse 1 Rue des Grives Ville ITTEVILLE Tarif 10.0-10.0 lieuville ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS ITTEVILLE Departement Essonne

ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS ITTEVILLE Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/itteville/

11 EME RENCONTRE DE DANSE ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS 2023-03-11 was last modified: by 11 EME RENCONTRE DE DANSE ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS 11 mars 2023 ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS ITTEVILLE

ITTEVILLE Essonne