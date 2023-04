Concours photo (fête de la nature) 11 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny, 27 mars 2023, Léognan.

À l’occasion de la Fête De La Nature qui aura lieu partout en France du 24 au 29 mai 2023, un concours photo gratuit sera organisé par la ville de Léognan.

Le thème proposé :

« Mettre la nature locale à l’honneur »

Le mot « Nature » désigne ici ce qui n’est pas le résultat d’une intervention humaine, ou bien le résultat d’une activité humaine visant à concilier nature et présence humaine.

Modalités du concours : il est ouvert à tous, enfants, adolescents et adultes. Chacun pourra mettre en avant la beauté offerte par la nature jusqu’au 7 mai 2023 à minuit, il sera possible d’envoyer une (et une seule) photo par mail, cette photo devra être accompagnée du bulletin de participation..

On the occasion of the Fête De La Nature which will take place all over France from May 24 to 29, 2023, a free photo contest will be organized by the city of Léognan.

The proposed theme :

« Putting local nature in the spotlight »

The word « Nature » here refers to that which is not the result of human intervention, or the result of human activity aimed at reconciling nature and human presence.

Terms of the contest: it is open to all, children, teenagers and adults. Everyone can highlight the beauty offered by nature until May 7, 2023 at midnight, it will be possible to send one (and only one) photo by mail, this photo must be accompanied by the entry form.

Con motivo de la Fiesta de la Naturaleza que se celebrará en toda Francia del 24 al 29 de mayo de 2023, la ciudad de Léognan organizará un concurso fotográfico gratuito.

El tema propuesto es :

« La naturaleza local en el punto de mira »

La palabra « Naturaleza » designa aquí lo que no es fruto de la intervención humana, o el resultado de una actividad humana destinada a conciliar naturaleza y presencia humana.

El concurso está abierto a todos, niños, adolescentes y adultos. Todos pueden destacar la belleza que ofrece la naturaleza hasta la medianoche del 7 de mayo de 2023. Será posible enviar una (y sólo una) foto por correo electrónico, y esta foto deberá ir acompañada de un formulario de inscripción.

Anlässlich der Fête De La Nature, die vom 24. bis 29. Mai 2023 in ganz Frankreich stattfindet, wird von der Stadt Léognan ein kostenloser Fotowettbewerb organisiert.

Das vorgeschlagene Thema :

« Die lokale Natur in den Vordergrund stellen »

Das Wort « Natur » bezeichnet hier das, was nicht das Ergebnis eines menschlichen Eingriffs ist, oder das Ergebnis einer menschlichen Aktivität, die darauf abzielt, die Natur und die Anwesenheit des Menschen in Einklang zu bringen.

Wettbewerbsbedingungen: Der Wettbewerb steht allen offen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Jeder kann bis zum 7. Mai 2023 um Mitternacht die Schönheit der Natur in den Vordergrund stellen.

