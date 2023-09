Sortie musée de la Faïence et des Arts de la table 11 cours Foch Dax, 15 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Venez découvrir l’histoire de la faïence de Samadet, ancienne manufacture royale et celle des arts de la table. Départ en bus depuis l’Office de Tourisme de Dax à 14h. Sur inscription..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

11 cours Foch RDV Office de Tourisme

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the history of Samadet’s earthenware, a former royal factory, and the history of tableware. Departure by bus from the Tourist Office of Dax at 2 pm. On registration.

Venga a descubrir la historia de la loza de Samadet, antigua fábrica real, y la historia de la vajilla. Salida en autobús de la Oficina de Turismo de Dax a las 14:00 h. Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie die Geschichte der Fayence aus Samadet, einer ehemaligen königlichen Manufaktur, und die Geschichte der Tischkultur. Abfahrt mit dem Bus vom Office de Tourisme in Dax um 14 Uhr. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-29 par OT Grand Dax