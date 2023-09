Visite flash thermal 11 cours Foch Dax, 18 octobre 2023, Dax.

Dax,Landes

Une visite éclair de 30mn pour parler thermalisme, autour d’anecdotes aussi abondantes que les eaux de la Fontaine Chaude..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . EUR.

11 cours Foch RDV Patio Office de Tourisme

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



A 30 minute visit to talk about thermalism, around anecdotes as abundant as the waters of the Fontaine Chaude.

Una visita de 30 minutos para hablar de termalismo, con anécdotas tan abundantes como las aguas de la Fontaine Chaude.

Ein 30-minütiger Blitzbesuch, um über Thermalbäder zu sprechen, mit Anekdoten, die so reichhaltig sind wie das Wasser der Fontaine Chaude.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Grand Dax