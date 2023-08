Visite guidée Atrium « décor et envers du décor » 11 cours Foch Dax, 28 septembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Découvrez notre salle de spectacle Art Déco avec ses stucs dorés et argentés, ainsi que l’envers du décor (jargon théâtral et anecdotes). Apéritif tapas à la Brasserie de l’Atrium, en fin de visite..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 . EUR.

11 cours Foch RDV Patio Office de Tourisme

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover our Art Deco theater with its golden and silver stucco, as well as the backstage (theatrical jargon and anecdotes). Aperitif tapas at the Brasserie de l’Atrium, at the end of the visit.

Descubra nuestro teatro Art Decó con sus estucos dorados y plateados, así como la información entre bastidores (jerga teatral y anécdotas). Tapas en la Brasserie de l’Atrium al final de la visita.

Entdecken Sie unseren Art-Deco-Saal mit seinen vergoldeten und versilberten Stuckarbeiten sowie den Blick hinter die Kulissen (Theaterjargon und Anekdoten). Tapas-Aperitif in der Brasserie de l’Atrium am Ende der Führung.

