Visite guidée « La manufacture Castex » 11 cours Foch Dax, 21 septembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Leur truc à eux c’est la plume…ou plutôt les plumes, celles des oies et canards gavés dans la région et avec lesquelles ils confectionnent couettes, oreillers et autres articles douillets. Visite d’une des plus anciennes entreprises de la ville..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 . EUR.

11 cours Foch RDV Patio Office de Tourisme

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Their thing is feathers…or rather feathers, those of geese and ducks fed in the region and with which they make quilts, pillows and other cozy items. Visit one of the oldest companies in the city.

Lo suyo son las plumas… o mejor dicho, las plumas, las de los gansos y patos que se alimentan en la región y con las que confeccionan edredones, almohadas y otros artículos acogedores. Visite una de las empresas más antiguas de la ciudad.

Ihr Ding sind Federn… oder besser gesagt Federn, nämlich die von Gänsen und Enten, die in der Region gestopft werden und aus denen sie Bettdecken, Kopfkissen und andere kuschelige Artikel herstellen. Besuchen Sie eines der ältesten Unternehmen der Stadt.

