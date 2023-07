Circuit gourmand en Pays Dacquois 11 cours Foch Dax, 24 août 2023, Dax.

Dax,Landes

Trois rencontres gourmandes: au moulin de Bénesse-Lès-Dax (visite et dégustation de pastis landais), au domaine viticole de Pribat (visite et dégustation) et à Clermont ( visite d’un élevage de canards et dégustation). Départ en bus de Dax..

2023-08-24

11 cours Foch RDV Office de Tourisme

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Three gourmet meetings: at the mill of Bénesse-Lès-Dax (visit and tasting of Landes pastis), at the wine estate of Pribat (visit and tasting) and at Clermont (visit of a duck farm and tasting). Departure by bus from Dax.

Tres encuentros gastronómicos: en el molino de Bénesse-Lès-Dax (visita y degustación de pastis de las Landas), en la finca vinícola de Pribat (visita y degustación) y en Clermont (visita de una granja de patos y degustación). Salida en autobús desde Dax.

Drei Gourmettreffen: in der Mühle von Bénesse-Lès-Dax (Besichtigung und Verkostung von Pastis landais), im Weingut von Pribat (Besichtigung und Verkostung) und in Clermont (Besichtigung einer Entenfarm und Verkostung). Abfahrt mit dem Bus von Dax.

