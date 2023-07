Visite guidée Atrium « décor et envers du décor » 11 cours Foch Dax, 8 août 2023, Dax.

Dax,Landes

Découvrez notre salle de spectacle Art Déco avec ses stucs dorés et argentés, ainsi que l’envers du décor (jargon théâtral et anecdotes)..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . EUR.

11 cours Foch RDV Patio Office de Tourisme

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover our Art Deco theatre with its golden and silver stucco, as well as the behind-the-scenes stories (theatrical jargon and anecdotes).

Descubra nuestro auditorio Art Déco, con sus estucos dorados y plateados, así como las historias entre bastidores (jerga teatral y anécdotas).

Entdecken Sie unseren Art-Deco-Saal mit seinen vergoldeten und versilberten Stuckarbeiten und blicken Sie hinter die Kulissen (Theaterjargon und Anekdoten).

