Visite guidée » Le Street Art à Dax,une histoire de murs » 11 cours Foch Dax, 7 août 2023, Dax.

Dax,Landes

Partez à la découverte de quelques-unes de ces œuvres réalisées sur le thème de l’eau…. Thématique on ne peut plus identitaire!.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 . EUR.

11 cours Foch RDV Patio Office de Tourisme

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover some of these works on the theme of water…. A theme that could not be more relevant to our identity!

Descubra algunas de estas obras sobre el tema del agua…. Un tema que no podría estar más relacionado con nuestra identidad

Entdecken Sie einige dieser Werke, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigen….. Ein identitätsstiftendes Thema!

