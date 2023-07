Tournoi E-sport autour du jeu Fifa 2023 11 Cours Carnot Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Tournoi E-sport autour du jeu Fifa 2023 11 Cours Carnot Châteaurenard, 7 juillet 2023, Châteaurenard. Châteaurenard,Bouches-du-Rhône Tournoi E-sport autour du jeu Fifa 2023 à la Médiathèque..

2023-07-07 18:00:00 fin : 2023-07-07 22:00:00. .

11 Cours Carnot Espace Isidore Rollande

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fifa 2023 E-sport tournament at the Médiathèque. Torneo de deportes electrónicos basado en Fifa 2023 en la Médiathèque. E-Sport-Turnier rund um das Spiel Fifa 2023 in der Mediathek. Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu 11 Cours Carnot Adresse 11 Cours Carnot Espace Isidore Rollande Ville Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 11 Cours Carnot Châteaurenard

11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/