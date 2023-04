Exposition « L’argent dans l’art » | Visite flash 11 Conti – Monnaie de Paris, 13 mai 2023, Paris.

Exposition « L’argent dans l’art » | Visite flash Samedi 13 mai, 19h00 11 Conti – Monnaie de Paris Dans la limite des places disponibles

Des médiateurs positionnés dans certaines salles de l’exposition vous permettront de découvrir les relations qu’entretiennent les artistes avec l’argent grâce à des œuvres d’exception.

Fondée en 864, la Monnaie de Paris est la plus ancienne des institutions françaises, et assure la mission de service public de frappe des euros courants dans son usine de Pessac (Gironde) créée en 1973. Dans son bâtiment parisien Quai de Conti construit par Jacques-Denis Antoine à la fin du XVIIIème siècle, la Monnaie de Paris réalise et fabrique des objets d'art, des monnaies de collections, médailles, décorations officielles, fontes et bijoux, s'appuyant sur les savoir-faire d'exception entretenus et perfectionnés au fil du temps par des générations d'artisans. Afin de faire découvrir ses patrimoines au public le plus large, de créer un nouveau lieu de vie accueillant et ouvert sur la ville, la Monnaie de Paris s'est engagée dans un ambitieux projet de transformation de son site parisien dans le cadre duquel elle présente trois à quatre expositions temporaires d'art contemporain par an.

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

