Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi

01 40 46 56 66 https://www.monnaiedeparis.fr/fr Créé en 864 par Charles le Chauve avec l’édit de Pîtres, la Monnaie de Paris est la plus ancienne institution de France et la plus vieille entreprise du monde. Depuis 1775, le site parisien de la Monnaie de Paris réside au 11 quai de Conti, au cœur du 6e arrondissement. Entreprise royale puis manufacture d’État, la Monnaie de Paris a ouvert fin septembre 2017 son nouveau musée : le musée du 11 Conti. Situé au cœur des bâtiments du XVIIe et XVIIIe, le musée du 11 Conti offre un regard sur les savoir-faire de la Monnaie de Paris et dévoile les secrets de fabrication de ses productions. De la transformation des métaux jusqu’aux produits achevés, les publics sont conduits au-devant des ateliers d’art et conviés à des démonstrations. Des multimédias et outils interactifs innovants les guident à la découverte des trésors des collections patrimoniales et les rendent acteurs d’une expérience enrichissante, ludique et multi-sensorielle. Frappant la monnaie pour l’État depuis 1150 ans, la Monnaie de Paris possède des patrimoines matériels et immatériels inestimables : une collection de 170 000 objets, des métiers d’art héritiers d’une tradition multiséculaire, et un ensemble de bâtiments néoclassiques dans lesquels une manufacture en Journées nationales de l’architecture 2018 : Île-de-France activité est toujours installée. Depuis 2014, c’est aussi un programme d’expositions d’art contemporain qui est proposé dans les salons historiques et les cours. A l’automne 2017, la programmation s’articule autour de plusieurs axes forts : les artistes femmes (Kiki SMITH), l’histoire de la sculpture (Thomas SCHÜTTE) et les liens entre l’art et les arts appliqués (Grayson PERRY).

Un hôtel ? Un palais ? Une usine ou un musée ? Pas de panique ! Suivez le guide qui vous révélera les mille et une facettes architecturales de ce bâtiment énigmatique.

Plongez dans l’histoire de l’Hôtel de la Monnaie à travers son architecture pour le moins unique. Du choix stratégique de son emplacement en bord de Seine, jusqu’aux cours industrielles et royales, en passant par le musée, c’est durant cette visite que vous découvrirez le rôle et la fonction de la doyenne des institutions.

Une visite hors-du-temps pour un lieu exceptionnel…

Visites flash de 14h à 18h.

En continu, toutes les 30 minutes environ.

Rendez-vous dans la Cour d’honneur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00

© Monnaie de Paris