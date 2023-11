Marché de Noël à Parlanges 11 chemin des Moissons Chabeuil, 2 décembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Les Serres de Parlanges organisent la seconde édition de leur Marché de Noël couvert.



Au programme : artisans, producteurs locaux et vente de sapins !.

2023-12-02 09:30:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. .

11 chemin des Moissons EARL de Parlanges – Les Serres de Parlanges

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Serres de Parlanges organize the second edition of their indoor Christmas Market.



On the program: artisans, local producers and Christmas tree sales!

Les Serres de Parlanges organiza la segunda edición de su mercado navideño cubierto.



En el programa: artesanos, productores locales y venta de árboles

Die Serres de Parlanges organisieren die zweite Ausgabe ihres überdachten Weihnachtsmarkts.



Auf dem Programm stehen Kunsthandwerker, lokale Produzenten und der Verkauf von Tannenbäumen!

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme