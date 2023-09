Atelier terrarium végétal 11 chemin des Moissons Chabeuil, 30 septembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

‍ Venez réalisez votre terrarium avec mes conseils et laissez votre imagination faire le reste !

Atelier à partir de 6ans, durée environ 1h30.

Les prix affichés incluent le contenant,les plantes,le drainage,le substrat,la décoration….

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 . EUR.

11 chemin des Moissons EARL de Parlanges – Les Serres de Parlanges

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



? Come and create your own terrarium with my advice, and let your imagination do the rest!

Workshop from 6 years old, duration approx. 1h30.

Prices include container, plants, drainage, substrate, decoration…

? Ven a hacer tu propio terrario con mis consejos y ¡deja que tu imaginación haga el resto!

Taller para niños a partir de 6 años, de una hora y media de duración.

El precio incluye recipiente, plantas, drenaje, sustrato, decoración…

? Kommen Sie und gestalten Sie Ihr Terrarium mit meinen Tipps und lassen Sie Ihre Fantasie den Rest erledigen!

Workshop ab 6 Jahren, Dauer ca. 1,5 Stunden.

Die angegebenen Preise beinhalten den Behälter,die Pflanzen,die Drainage,das Substrat,die Dekoration…

Mise à jour le 2023-09-26 par Valence Romans Tourisme