Rosée intersidérale 11, Chemin des Fouilles Allex Catégories d’Évènement: Allex

Drôme

Rosée intersidérale 11, Chemin des Fouilles, 8 avril 2023, Allex. Florent Costa, Photographe expose à la Gare des Ramières. Vernissage le 7 avril à 18h..

2023-04-08 à ; fin : 2023-05-10 . .

11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Florent Costa, Photographer exhibits at the Gare des Ramières. Opening on April 7th at 6pm. Florent Costa, fotógrafo, expone en la Gare des Ramières. Inauguración el 7 de abril a las 18.00 h. Florent Costa, Fotograf stellt im Bahnhof Gare des Ramières aus. Vernissage am 7. April um 18 Uhr. Mise à jour le 2023-03-31 par Office de Tourisme du Val de Drôme

Détails Catégories d’Évènement: Allex, Drôme Autres Lieu 11, Chemin des Fouilles Adresse 11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières Ville Allex Departement Drôme Lieu Ville 11, Chemin des Fouilles Allex

11, Chemin des Fouilles Allex Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allex/

Rosée intersidérale 11, Chemin des Fouilles 2023-04-08 was last modified: by Rosée intersidérale 11, Chemin des Fouilles 11, Chemin des Fouilles 8 avril 2023 11, Chemin des Fouilles Allex

Allex Drôme