Exposition de bijoux et d’objets créatifs 11 chemin de narbonne Montélimar, 3 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Notre association La Source vous propose une exposition/vente de bijoux et d’attrapes lumières, créés par différents créateurs..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

11 chemin de narbonne Association la Source

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Our association La Source offers an exhibition/sale of jewelry and light-catchers, created by various designers.

Nuestra asociación La Source organiza una exposición-venta de joyas y captadores de luz creados por varios diseñadores.

Unser Verein La Source bietet Ihnen eine Ausstellung/einen Verkauf von Schmuck und Lichtfängern, die von verschiedenen Designern entworfen wurden.

Mise à jour le 2023-10-03 par Montélimar Tourisme Agglomération