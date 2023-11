Journées Portes Ouvertes à la Chocolaterie Mercier 11 Chemin de Montifault Baugy, 1 décembre 2023, Baugy.

Baugy,Cher

Journées Portes Ouvertes à la Maison Mercier située à Baugy. Pendant trois jours la chocolaterie ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son entreprise et son savoir faire..

Vendredi 2023-12-01 09:00:00 fin : 2023-12-03 . .

11 Chemin de Montifault

Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire



Open House at Maison Mercier in Baugy. For three days, the chocolate factory opens its doors to let you discover the company and its know-how.

Jornadas de puertas abiertas en la Maison Mercier de Baugy. Durante tres días, la fábrica de chocolate abrirá sus puertas para que descubra la empresa y su saber hacer.

Tag der offenen Tür im Maison Mercier in Baugy. Drei Tage lang öffnet die Chocolaterie ihre Türen, um Ihnen einen Einblick in ihr Unternehmen und ihr Know-how zu geben.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BOURGES