Stages de Mosaïque Picassiette 11 chemin de la Borde Puy-l’Évêque, 12 juin 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Latelier2sandrine ouvrira ses portes du lundi au vendredi pour des stages de mosaïque picassiette:

– stages d initiation : durée 6/8heures sur 2 demi- journées

– stages pots de fleurs ou incrustation de tasses 12/15 heures

Pour tous les stages le matériel est fourni..

2023-06-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-16 17:00:00. 75 EUR.

11 chemin de la Borde Domaine de La Borde

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Latelier2sandrine will be open from Monday to Friday for picassiette mosaic workshops:

– introductory courses: duration 6/8 hours over 2 half-days

– flower pot or cup inlay workshops 12/15 hours

For all courses, materials are supplied.

Latelier2sandrine estará abierto de lunes a viernes para los cursos de mosaico picassiette:

– cursos de iniciación: 6/8 horas en 2 medias jornadas

– cursos de incrustación de macetas o tazas 12/15 horas

Todos los materiales están incluidos.

Latelier2sandrine öffnet seine Türen von Montag bis Freitag für Praktika im Picassiette-Mosaik:

– einführungskurse: Dauer 6/8 Stunden an zwei halben Tagen

– kurse für Blumentöpfe oder Einlegearbeiten in Tassen 12/15 Stunden

Für alle Kurse wird das Material bereitgestellt.

Mise à jour le 2023-06-03 par OT Cahors – Vallée du Lot