Ateliers Cuisine 11 Chemin de Eugas Assat, 25 octobre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

En l’approche d’Halloween, Jessica Poncelet vous propose un atelier cuisine parents/enfants sur ce thème ! Rendez-vous mercredi avec J Cuisine pour réaliser des momies effrayantes dégoulinantes de sang… à la viande et au ketchup !.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:30:00. EUR.

11 Chemin de Eugas J Cuisine

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Halloween just around the corner, Jessica Poncelet offers a parent/child cooking workshop on the theme! Join J Cuisine on Wednesday to make scary mummies dripping with blood? with meat and ketchup!

Con Halloween a la vuelta de la esquina, Jessica Poncelet organiza un taller de cocina para padres e hijos sobre el tema Únete a J Cuisine el miércoles para preparar terroríficas momias chorreantes de sangre… ¡con carne y ketchup!

Da Halloween vor der Tür steht, bietet Jessica Poncelet einen Kochworkshop für Eltern und Kinder zu diesem Thema an! Treffen Sie sich am Mittwoch mit J Cuisine, um gruselige, bluttriefende Mumien aus Fleisch und Ketchup herzustellen!

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay