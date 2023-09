Ateliers Cuisine 11 Chemin de Eugas Assat, 23 octobre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

En l’approche d’Halloween, Jessica Poncelet vous propose un atelier cuisine parents/enfants sur ce thème ! Rendez-vous lundi pour réaliser une pâte sablée et l’utiliser pour faire peur avec la préparation de dentiers.

Ils seront effrayants mais gourmands !.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 11:30:00. EUR.

11 Chemin de Eugas J Cuisine

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Halloween just around the corner, Jessica Poncelet offers a parent/child cooking workshop on the theme! Join us on Monday to make shortcrust pastry and use it to create scary dentures.

They’ll be scary, but delicious!

Con Halloween a la vuelta de la esquina, Jessica Poncelet organiza un taller de cocina para padres e hijos sobre el tema Únete a nosotros el lunes para hacer masa quebrada y utilizarla para asustar a la gente con la preparación de dentaduras postizas.

¡Serán terroríficas pero deliciosas!

Da Halloween vor der Tür steht, bietet Jessica Poncelet einen Kochworkshop für Eltern und Kinder zu diesem Thema an! Wir treffen uns am Montag, um einen Mürbeteig herzustellen und ihn zu verwenden, um mit der Zubereitung von Gebissen Angst und Schrecken zu verbreiten.

Sie werden gruselig aussehen, aber auch lecker schmecken!

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay