Ateliers Cuisine 11 Chemin de Eugas Assat, 21 octobre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

En l’approche d’Halloween, Jessica Poncelet vous propose un atelier cuisine parents/enfants sur ce thème !

Rendez-vous pour pâtisser de délicieux cupcakes Halloween au chocolat..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 11:30:00. EUR.

11 Chemin de Eugas J Cuisine

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Halloween just around the corner, Jessica Poncelet invites you to take part in a Halloween-themed parent/child cooking workshop!

Join us to bake delicious Halloween chocolate cupcakes.

Con Halloween a la vuelta de la esquina, Jessica Poncelet organiza un taller de cocina para padres e hijos sobre el tema

Ven a preparar deliciosas magdalenas de chocolate de Halloween.

Da Halloween vor der Tür steht, bietet Ihnen Jessica Poncelet einen Eltern-Kind-Kochworkshop zu diesem Thema an!

Verabreden Sie sich, um köstliche Halloween-Cupcakes mit Schokolade zu backen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay