Concours de Belote – Bistrot de pays « Chez rogé » 11 Chemin de Clarabide Loudenvielle, 3 novembre 2023, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Concours de Belote au Bistrot de Pays « Chez Rogé » à Loudenvielle

à partir de 21h,

Ouvert à tous..

2023-11-03 21:00:00 fin : 2023-11-03 00:00:00. .

11 Chemin de Clarabide LOUDENVIELLE

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



Belote competition at Bistrot de Pays « Chez Rogé » in Loudenvielle

from 9pm,

Open to all.

Concurso de belote en el Bistrot de Pays « Chez Rogé » de Loudenvielle

a partir de las 21.00 horas,

Abierto a todos.

Belote-Wettbewerb im Bistrot de Pays « Chez Rogé » in Loudenvielle

ab 21 Uhr,

Offen für alle.

